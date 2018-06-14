В Якутии СР и сторонники Грудинина объединились

Федот Тумусов заявил о кооперации оппозиционных сил в республике

«Справедливая Россия» рассчитывает по итогам выборов народных депутатов в Ил Тумэн усилить свои позиции, несмотря на ожидаемые препоны со стороны оппонентов. Такое мнение озвучил депутат Госдумы РФ, республиканский лидер партии Федот ТУМУСОВ.

По его мнению, борьба на выборах в Госсобрание Якутии будет трудной, не исключено, что «Справедливой России» будут вставлять палки в колёса для ослабления позиций. Тем не менее, партия является второй политической силой и серьёзным раздражителем для властей республики, поэтому её представители рассчитывают не только сохранить, но и усилить позиции.

«Как показали итоги президентских выборов в Якутии, граждане недовольны нынешней обстановкой дел в республике, не утихают протестные настроения — в пример тому недавние митинги», — заявил Тумусов, имея в виду митинг против повышения тарифов на ЖКХ, топливо и проезд в общественном транспорте, а также митинг в защиту государственного языка республики.

«В ряды «Справедливой России» вступили новые люди, разделяющие наши политические взгляды и идеологии, основанные на социал-демократических ценностях, — добавил депутат Госдумы РФ. — Мы объединились с лидерами общественного мнения и участниками народного движения, которые на президентских выборах поддерживали кандидата от КПРФ ГРУДИНИНА. Оказанное общественниками доверие даёт основание полагать, что партия в значительной степени увеличит число своих избирателей»,

Выборы в Ил Тумэн состоятся 9 сентября. Официальный старт предвыборной гонке был дан накануне, 13 июня.