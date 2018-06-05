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Культура & Образование
5 июня 2018, 17:36
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В Якутии справедливороссы указали Госдуме РФ на нарушение Конституции

Депутатская инициатива лишит детей права на образование.

В Якутии депутаты от «Справедливой России» не поддержали поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», поскольку они прямо противоречат конституционным нормам. Такое мнение высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Ил Тумэне Юрий Григорьев.

Поправки в федеральный закон об образовании, предложенные депутатами Госдумы РФ, предполагают, что изучение родного языка из числа языков народов РФ будет осуществляться в пределах предоставленной системой образования возможности. Такая трактовка, как отметил народный депутат Якутии, прямо противоречит Конституции Российской Федерации.

«Акцент сделан на «пределы возможности», но раз Конституцией закреплено право родителей обучать детей на родном языке из числа языков народов РФ, то мы его просто обязаны предоставить», — заявил Юрий Григорьев.

Справедливоросс обратился с просьбой к председателю комитета Госсобрания Якутии по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонине Григорьевой не поддерживать инициативу депутатов Госдумы РФ Алёны Аршиновой, Олега Николаева, ШамсаилаСаралиева, Олега Смолина, Елены Строковой и Бориса Чернышова.

По последним данным, в Якутии на добровольной основе язык саха как государственный преподаётся в 121 школе, где обучается почти 20 тысяч детей. Ещё в 20 школах преподаются эвенский, эвенкийский, юкагирский и чукотский языки. При этом отмечается острый дефицит учебников на якутском языке по специальным предметам, ещё более сложная ситуация складывается с учебниками в национальных школах малых народностей.

 

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Источник: Федор Горюнов
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