В Якутии «Справедливая Россия» предложила способ обойти пенсионную реформу

Оппозиция инициирует создание Республиканского пенсионного фонда.

«Справедливая Россия» разработала программу поддержки пенсионеров, проживающих в Якутии. Она включает в себя создание Республиканского пенсионного фонда. Такое заявление сделал руководитель фракции в Ил Тумэне Юрий Григорьев.

Партия разработала программу поддержки пенсионеров Якутии, согласно которой накопительная часть их пенсий будет вкладываться в акции предприятий, осуществляющих деятельность в республике. К ним относятся, в том числе АЛРОСА, Якутуголь, Газпром.

Юрий Григорьев напомнил, что в 2018 году республика продала пакет акций АЛРОСА-Нюрба за 12 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с размером накопительной части пенсии якутян, которая поступает в пенсионные фонды за год. При этом последние годы казна республики получала от АЛРОСА до 1,9 миллиардов рублей в качестве дивидендов.

«Денег пенсионеров Якутии достаточно, и они будут находиться под контролем Республиканского пенсионного фонда, что увеличит пенсионные отчисления. Жители республики смогут дотянуться рукой до пенсионного фонда, увидеть свои накопления», — прокомментировал парламентарий.

В условиях Крайнего Севера партия предлагает выплачивать пенсионные отчисления с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин.

Отметим, что законопроект о повышении пенсионного возраста был поддержан депутатами Госдумы РФ в первом чтении. Против инициативы Правительства РФ проголосовали все партии, кроме «Единой России».