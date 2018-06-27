В Якутии «Справедливая Россия» предложила альтернативу антинародной пенсионной реформе

На повышение пенсионного возраста требуют наложить вето.

В Якутии сегодня, 27 июня, прошла пресс-конференция, в ходе которой «Справедливая Россия» предложила альтернативную инициативу реформирования нынешней пенсионной реформы. Руководитель фракции в Ил Тумэне Юрий Григорьев заявил, что на повышение пенсионного возраста необходимо наложить строгий запрет.

В ходе пресс-конференции представители «Справедливой России» отметили, что с повышением пенсионного возраста вырастет число безработных, доходы населения уменьшатся, покупательский спрос снизится. Кроме того, увеличится количество людей, которые попросту не доживут до пенсионного возраста, учитывая сегодняшнее состояние системы здравоохранения в стране.

«На повышение пенсионного возраста должен быть наложен строгий запрет, — приводит Vostok.Today слова народного депутата Юрия Григорьева. — Размер пенсий без каких-либо ограничений должен зависеть от зарплаты и стажа работы, как это было в советское время. При этом необходимо учитывать все льготные периоды исчисления стажа и периоды особых условий работы».

В стране есть деньги на пенсии, которые можно взять, не ущемляя интересы населения. Правительство РФ могло бы сэкономить до 7 триллионов рублей в год, если бы использовало резервы, ранее предложенные «Справедливой Россией». Речь идёт об увеличении конкуренции в госзакупках, отмене налоговых льгот по возврату НДС для экспортёров сырья, а также о повышении ставки налогообложения для граждан с доходами более 24 миллионов рублей в год.

Депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов считает, что на федеральном уровне должны быть безотлагательно рассмотрены альтернативные губительной, антиконституционной и антинародной реформе Правительства РФ предложения.

Партия намерена провести сбор подписей среди граждан под обращением с призывом отклонить правительственный законопроект.