В Якутии спор о незаконной охоте обернулся трагедией

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя села Орто-Нахара в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 25 марта 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своему знакомому.

В ходе разговора между мужчинами возник конфликт, вызванный спором по поводу осуществления обвиняемым незаконной охоты.

В ходе конфликта злоумышленник обхватил левой рукой шею потерпевшего, а правой резким рывком опрокинул голову назад и нанес удар по лицу. В результате потерпевший получил несовместимую с жизнью травму — перелом шеи, от которой через три дня скончался в Ленской центральной районной больнице.

Следователи отмечают дерзость преступления – обвиняемый знал о том, что потерпевший, помимо пожилого возраста, является инвалидом в связи с болезнью Бехтерева и хрупкостью костей. Несмотря на заведомую слабость оппонента, невозможность с его стороны дать отпор обвиняемый решился на причинение тяжкого вреда его здоровью.

На стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину в совершенном преступлении не признал полностью, пояснил, что смерть потерпевшего наступила в результате неосторожных действий родственников при ухаживании в больнице.

В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы, добыты неопровержимые доказательства вины злоумышленника, которые легли в основу обвинения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и после утверждения прокурором обвинительного заключения материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.