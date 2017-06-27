В Якутии спектакль театра Олонхо пройдет под открытым небом

В Якутии продолжается подготовка к проведению Второго Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» под эгидой ЮНЕСКО. В ходе рабочего совещания руководитель Администрации главы и правительства Якутии Федор БОРИСОВ подчеркнул, что 6-7 июля, в дни проведения форума, Якутия станет одной из столиц эпосоведения мира.

Напомним, что крупномасштабный международный проект состоится в рамках объявленного второго десятилетия олонхо и реализации пунктов совместного коммюнике главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА и генерального директора Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирины БОКОВОЙ, подписанного 21 апреля 2014 года в Москве.

«Проводимый форум «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» станет знаковым событием в культурной жизни республики и привлечет внимание к сохранению и изучению эпического наследия народа Саха», — отметил Федор Борисов.

В первый день Международного эпического форума состоится торжественное открытие в долине Эркээни местности «Орто Дойду» Хангаласского района. Ожидается участие Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, ответственного секретаря Комиссии по делам ЮНЕСКО Российской Федерации Григория ОРДЖОНИКИДЗЕ.

В рамках эпического форума планируется встреча деятелей науки, образования и культуры, будут презентованы проекты республики по сотрудничеству с ЮНЕСКО, пройдут два крупных мероприятия: III Международная научная конференция «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика» и II Международный фестиваль сказителей «По зову Земли Олонхо», будут организованы круглый стол, семинар, мастер-классы исполнителей национального эпоса, лекции, выставки с участием Национального центра прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Жителей города ожидает необычная концертная программа. На площади Орджоникидзе столицы республики, под открытым небом театр Олонхо представит спектакль «Кулун Куллустуур».