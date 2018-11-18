В Якутии спасли людей из дрейфующей льдины: счастливое спасение

Как сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрий Лепчиков, оленеводов сельскохозяйственного кооператива общины «Муштук» Усть-Янского улуса удалось снять с дрейфующей льдины.

Все спасённые сели в вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России, который сегодня утром, 18 ноября, вылетел из Якутска на Ляховские острова. Увидев приближающий вертолёт, люди на льдине зажгли сигнальные огни.

По словам главы общины «Муштук» Руслан Захарова, все спасённые сели на борт воздушного судна. Об этом ему сообщили оленеводы общины по спутниковому телефону.

Димитрий Лепчиков сообщил, что вертолёт со спасёнными людьми направляется в село Казачье Усть-Янского улуса, ориентировочно должен приземлиться в населённом пункте в 17.30 часов.

Напомним, вчера с острова Большой Ляховский Булунского района откололась льдина, на которой находились восемь оленеводов общины «Муштук» Усть-Янского улуса, отправившиеся на рыбалку. Поисково-спасательную операцию успешно провели сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России филиала ФГКУ «ДВРПСО МЧС России».

Фото открытые источники