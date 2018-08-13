В Якутии спасли дрейфующую лодку с рыбаками и двухлетним ребенком

В начале августа, при патрулировании реки Лена, сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте заметили дрейфующую лодку в районе села Маймага Намского района.

Маломерное судно прибило к обрывистому берегу острова, заросшего кустами. При проверке транспортного средства стражами правопорядка установлено трое граждан, один из которых двухлетний ребенок. Пассажиры пояснили сотрудникам транспортной полиции, что из-за поломки мотора и крена лодка стала неуправляема. Ситуацию усугубляло сильное течение. Сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте было принято незамедлительное решение забрать пассажиров на служебный катер и доставить их до ближайшего населенного пункта. Благополучно добравшись в село Графский Берег, гражданам было вызвано такси до города Якутска.

Спустя несколько дней в адрес начальника Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, полковника полиции Александра Горбунова поступила благодарность от жительницы Якутии.

«Выражаем благодарность и низкий поклон сотрудникам транспортной полиции, имена которых, к сожалению, не знаем, за то, что доставили нас до Графского берега, когда у нашей моторки случилась поломка. Мы очень признательны, потому что не знаем, как наш двухлетний ребенок просидел бы на лодке, когда еще было много комаров. Полицейские проявили заботу и внимательность, за что им огромное спасибо, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и процветания», — отметила автор письма.

Сотрудники, оказавшие помощь гражданам были приятно удивлены письму, данное сообщение застало их в продолжающейся командировке и поддержит их в дальнейшем несении службы.