В Якутии спасены лосята

17 июня до города Покровска с села Саныяхтах ,на моторной лодке сотрудниками ГБУ РС (Я)»Дирекция биологических ресурсов, и ООПТ Минприроды РС(Я)» Сивцевым Яков Семёновичем ,Алексеевым, Анатолием Николаевичем , сотрудником Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» Семёном Санниковым специалиста по копытным , были доставлены два маленьких лося .На берегу бережно перегрузив малышей в автомобиль «УАЗ» ,лосят повезли в зоопарк «Орто-Дойду » где животные будут проходить реабилитационный период.

Со слов директора «ДБР» Якова Семёновича Сивцева лосят доставили с Олёкминского улуса ,села Саныяхтах. Поступило телефонное сообщение от местного жителя Калитина Юрия Афанасьевича о том, что в селе появились два малыша, возможно медведь выгнал лосиху с лосятами ,оставив их она увела медведя от детёнышей. Малыши речной путь с Саныяхтаха до Покровска перенесли хорошо !

Охрана природы долг каждого сознательного гражданина !

Пусть каждый житель нашей планеты хоть немного, но позаботится о сохранении и бережного отношения к живой природе и всему что нас окружает !