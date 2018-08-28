В Якутии спасатели вытащили пострадавшего, зажатого в микроавтобусе

27 августа на Маганском тракте в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в Службе спасения.
Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в машину — два автомобиля оказались в кювете.
«Четверо пострадавших. До приезда спасателей на месте работали сотрудники пожарной охраны №3, они вытащили трех пострадавших из одной автомашины. Один пострадавший был зажат в микроавтобусе, спасателям пришлось применить спецтехнику, пострадавшего передали врачам», — говорится в сообщении.
Источник: ГКУ «Служба спасения РС(Я)»