В Якутии спасатели отправились на поиски четырех пропавших рыбаков

Сотрудники ГУ МЧС России по республике отправились на поиски четырех рыбаков, которые 9 июня уехали из села Графский берег Намского района Якутии в сторону устья Алдана до реки Белянка и до сих пор не вернулись. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Спасатели выехали на поиски мужчин. Более подробная информация будет известна позднее», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», мужчины передвигались на корпусной лодке «Казанка-5» с лодочным мотором Suzuki-30. По словам знакомых пропавших рыбаков, у мужчин могли возникнуть неполадки с мотором. Родственники обратились по поводу данной ситуации в оперативные службы.