В Якутии создана новая особо охраняемая территория

В Сунтарском улусе создана первая в этом году новая особо охраняемая природная территория местного значения – уникальное озеро «Күүкэй күөлэ».

Целью создания уникального озера «Күүкэй күөлэ» являются сохранение уникального озера в естественном состоянии; предотвращение загрязнения, засорения и истощения водного ресурса озера, сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира и т.д.

Уникальное озеро «Кюкяй» включает в себя значительную естественную среду обитания для сохранения в ней биологического разнообразия в качестве водно-болотного угодья для сохранения гнездового комплекса водно-болотных птиц региона и 25 видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия), из которых 12 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером «Кюкяй» осуществляется администрацией Кюкяйского наслега Сунтарского улуса.