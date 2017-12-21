В Якутии создан транспортный профессионально-образовательный кластер

В Нижнем Бестяхе на базе Транспортного техникума состоялось заседание по созданию профессионально- образовательного кластера «Транспортный».

На заседании приняли участие представители предприятий транспортной отрасли, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Торгово-Промышленной палаты республики, Якутского автодорожного техникума, Жатайского техникума и Транспортного техникума.

Новый профессионально- образовательный кластер призван объединить усилия образовательных организаций и предприятий в подготовке квалифицированных кадров для 4 видов транспорта: железнодорожного, автодорожного, водного, авиационного, а также для дорожного хозяйства.

С поддержкой о создании кластера «Транспортный» выступили президент Торгово-промышленной палаты В.М. Членов, генеральный директор ООО «Якутский автоцентр КАМАЗ» А.Г. Прохоров, заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» В.Н. Мякишев, директор Якутского автодорожного техникума В.Г. Попова и другие.

По итогам заседания было подписано Соглашение о создании профессионально- образовательного кластера «Транспортный», утвержден состав Координационного совета, обсуждены направления работы на 2018 год.