В Якутии создан Страховой запас на 14 месяцев и снижены цены на продукты в улусах

Это сделал «Якутоптторг»



Огромна территории Якутии, это самый крупный регион Российской Федерации. И при населении менее миллиона, и общей неразвитости транспортной схемы, это создает определенные проблемы. При переходе на новую систему финансирования, связанную с подушевым подходом, властям республики приходится проявлять творческий подход, чтобы сохранить школы и больницы, ФАПы в наслегах. Но предметом первой необходимости, конечно же, являются продукты. Людям надо есть, и продукты надо доставлять не только в большие поселки и районные центры, но и в маленькие наслега, не считаясь с трудностями и затратами. И если крупные населенные пункты интересны предпринимателям, то в маленьких поселках вся надежда на государственную помощь.



Учитывая эти проблемы, в Якутии создано АО «Якутоптторг». Как пишут в официальных документах, в соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 12 декабря 2005 года № 1578-Р «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия РС (Я) «Якутгосоптторг» путем преобразования ГУП РС (Я) «Якутгосоптторг», со 100% долей участия республики Саха (Якутия) в уставном капитале. Основная цель создания АО «Якутоптторг» — повышение качества жизни населения труднодоступных и отдаленных пунктов республики путем обеспечения социально-значимыми продовольственными товарами, включая муку для нужд хлебопечения. Сегодня предприятие возглавляет ФЕДОРОВ Павел Львович.



Миссия «Якутоптторга» заключается в своевременном и гарантированном обеспечении населения труднодоступных и отдаленных пунктов республики социально значимыми продовольственными товарами, в перечень которых входят мука, сахар, рис, макаронные изделия, соль, молочная продукция, фрукты, овощи, чай, консервированные мясные и рыбные продукты, с одновременным сдерживанием цен.



Фактически, общество является единственной крупной оптовой торговой структурой в республике, занимающейся, несмотря на сложную транспортную схему доставки и ограниченные сроки навигации, завозом продовольственных товаров. «Якутоптторг» поставляет продукты тремя способами: машинами по зимнику, водным транспортом в навигационный период и авиацией.

Проторенными речными маршрутами, переброской между реками Леной, Яной, Индигиркой и Колымой, морским транспортом по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю идут продукты в отдаленные поселки Арктики. По суровым и одновременно романтичным автозимникам дальнобойщики «Якутоптторга» с запасами продовольствия для оленеводов и рыбаков, геологов и старателей буквально прорываются до самых немыслимых географических наименований.



«Якутоптторг» имеет собственные базы в 18 улусах и в Якутске. Общество обеспечивает завоз социально-значимых продовольственных товаров почти по всей республике — в 31 улус. Фактически продовольственные товары завозят в 242 отдаленные труднодоступные поселки.



Накануне нового 2017 года были выполнены, так называемые, «зеленые авиарейсы», по которым в отдаленные труднодоступные поселки были доставлены фрукты и овощи. Этими же бортами обратной загрузкой без оплаты завезли мясо с севера. Нынешней зимой массовый забой скота последовал в связи с аномальными погодными условиями. Также обратной загрузкой доставляется рыба. А вырученные средства идут на следующие дополнительные авиарейсы.



На 2017 год запланированы объемы поставки продовольственных в объеме 11 393,2 тонны, в том числе в период автозимника 7 221,2 тонн, в навигационный период 3 953 тонн. Правительство Республики поставило задачу на завоз продовольственных товаров для нужд республики в объеме 9 384,3 тонн с учетом внутренних перевозок, в том числе до улусных центров – 7 221,2 тонны, и внутриулусные перевозки до населенных пунктов – 2 136,10 тонн.

Абыйская база «Якутоптторга»









В связи сильнейшим снегопадом в начале года в арктических и северных улусах, который затруднил открытие автозимника в обычные сроки, «Якутоптторг» провел работу по корректировке заявок муниципальных образований на поставку продуктов в целях организации бесперебойного снабжения, в части основного перечня продовольственных товаров — мука, сахар, крупы, масло растительное, чай соль и.т.д. Для обеспечения населения продуктами были привлечены такие транспортные средства, как снегоходы и вездеходы типа «трекол». В связи со сложными климатическими условиями во избежание чрезвычайных ситуаций, по прямому поручению Ил Дархана был создан стратегический запас продовольственных товаров на 14 месяцев.

Верхнеколымская база «Якутоптторга»











Закупочная кампания в автозимник 2017 года прошла удачно. 23 марта вышел приказ Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) «Об утверждении предельных максимальных оптовых и розничных торговых надбавок (наценок) для АО «Якутопттрог». Сегодня констатируется факт улучшения качества завозимой продукции и даже удешевление отпускной цены по многим позициям по отношению к 2016 г. Например, по таким товарам, как рис, сахар, макаронные изделия, растительное масло, мясные консервы. И, казалось бы, сенсационный, но факт. Так, банка тушенки хорошего качества по розничной цене в Якутске, в среднем, составляет 150 руб. А в улусах, снабжаемых «Якутоптторгом», средняя цена, отпускаемая операторам, составляет 134 руб. 38 копеек. При этом общеизвестно, что продукция, изготовленная из дешевого сырья, намного отличается по вкусовым качествам от продукции, произведенной из натурального продукта. Тушенка, изготовленная из сои растительного происхождения, всегда реализуется по более низкой цене, чем говядина тушенная, произведенная из натурального мяса. «Якутоптторг» закупает говядину тушеную в Монголии, и те, кто ее пробовал, знают, что это настоящий продукт.

Момская база «Якутоптторга»









Сейчас зимники закрыты, и «Якутоптторг» отмечает, что завоз продуктов автотранспортом выполнен в полном объеме.

В 2017 году общество наращивает объем доставки расширенного ассортимента скоропортящихся товаров в объеме 348,0 тонн:

В том числе

— автомобильным транспортом 88 тонн, что уже вывезено;

— водным транспортом – 41,0 тонн, стоит в плане;

— авиацией — 219,0 тонн, стоит в плане.

Среднеколымская база Якутоптторга









На 2017 год планируется наращивание объема перевозки автотранспортом и рефрижераторными контейнерами.

Бытует мнение, что все расходы по перевозке продовольственных товаров субсидируются. Но на самом деле на 100% субсидируется только перевозка муки. Поэтому цена муки за 1 кг по всей республике фиксированная и составляет 31 руб. 26 коп. Поэтому и стоимость хлебобулочных изделий по всей республике на одном уровне.

При субсидировании транспортной перевозки до районных центров, в некоторых случаях до поселений, рассчитывается разница между суммой автомобильной перевозки и суммой водного транспорта, которая иной раз превышает сумму автоперевозок. В среднем, на 1 кг социально значимых продовольственных товаров выходит 3 рубля 27 копеек, что оказывает минимальное влияние на отпускные цены.

Тиксинская база Якутоптторга





По предварительным расчетам, «Якутоптторг» выбрал наиболее выгодную схему завоза всего годового объема продовольственных товаров. Водным транспортом в навигацио, то есть в летнее время продукты завозят до районных центров. Там их депонируют до открытия зимников, по которым продовольствие и будет доставлено до мест назначения.

На 2017 год в навигацию предусмотрены объемы поставки продовольственных товаров в объеме 3953 тонн, в том числе мука – 3 597,6 тонн, прочие продовольственные товары -355,4 тонн. Весна для якутян не только пробуждение природы, но и начало такой хозяйственной страды, как навигация. Одновременно с весенним ледоходом ежегодно в мае начинается и северный завоз. Ведь за короткий навигационный период все северные улусы необходимо обеспечить стратегическими запасами продовольствия до обмеления рек.

Даже в столичном Якутске общественный транспорт не передается полностью частникам. Наличие муниципального парка автобусов является определенным гарантом стабильности, это работает на сдерживание цен.

Усть-Куйгинская база «Якутоптторга»







Так и «Якутоптторг», выполняет задание Правительства республики, обеспечивая завоз продуктов в самые отдаленные и труднодоступные поселки Якутии, обеспечивает стратегический запас продовольствия на 14 месяцев и является индикатором, сдерживающим фактором роста цен по республике. Если же государство отдаст снабжение продуктами частникам на откуп, это может повлечь дефицит продовольствия в отделенных поселках и взлет цен в райцентрах.

«Якутоптторг» намерен идти дальше, и планирует развивать торговую конкуренцию по мелкому опту, по основному ассортименту продовольственных товаров, в частности в Якутске, в Вилюйской группе улусов, в центральных районах, используя налаженные отношения с поставщиками.

Чокурдахская база «Якутоптторга»



Совершенствуется механизм взаимодействия с муниципальными образованиями в части комплектации заявок на продукты.



Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU