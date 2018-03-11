В Якутии создан государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова». Соответствующее распоряжение Правительства РФ № 352-р премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 2 марта.

Природный заказник федерального значения «Новосибирские острова» расположен на территории Булунского района на островах архипелага Новосибирские острова (острова Анжу и острова Де-Лонга) и прилегающей акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Общая площадь охраняемой территории составит 6 594 496,3 га: на земельных участках площадью 1 700 372 гектара без изъятия их у собственников и пользователей и на землях водного фонда площадью 4 894 124,3 гектара (участок внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации шириной 12 морских миль, примыкающий к территории архипелага «Новосибирские острова»).

Создание природного заказника будет способствовать сохранению уникальных островных экосистем Российской Арктики, имеющих большое природоохранное и научное значение. Природные комплексы Новосибирских островов типичны для Арктики в целом, но имеют свою уникальность благодаря близости Великой Сибирской Полыньи. Территория заказника представляет собой северные арктические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с разреженной растительностью, арктические полупустыни и пустыни.

Новосибирские острова – место обитания и размножения белого медведя и лаптевского подвида моржа, внесённых в Красную книгу России. Здесь обитает морской заяц (лахтак), гнездятся розовые чайки и другие птицы. На островах встречаются такие редкие растения, как родиола розовая, занесённая в Красную книгу РФ, крупка Поле, полынь Ричардсона, шпицбергенский и ненецкий лютики, внесённые в Красную книгу Якутии.

Кроме того, принятое решение будет способствовать сохранению историко-культурных объектов, связанных с периодом открытия и изучения островов. Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на землях, включённых в границы заказника.

На островах архипелага находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков представителей «мамонтовой фауны» эпохи плейстоцена. На острове Жохова, входящем в состав архипелага Новосибирские острова, обнаружена стоянка людей каменного века, самая северная из известных стоянок древнего человека. Также на островах выявлены геологические памятники природы, представляющие эстетическую ценность.

Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории федерального значения, прошли общественное обсуждение и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Дмитрий Медведев распорядился отнести государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова» к ведению Минприроды России.

Федеральному министерству совместно с правительством Якутии необходимо провести организационные мероприятия, связанные с созданием государственного природного заказника федерального значения «Новосибирские острова», обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов в границах государственного природного заказника.

Реализация распоряжения осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального значения.