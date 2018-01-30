В Якутии создается Ассоциация природных парков

Председателем избран Михаил Иванов, директор Природного парка «Момский». Его кандидатура утверждена накануне в ходе совещания в формате видеоконференц-связи у министра охраны природы Сахамина Афанасьева с участием руководителей природных парков «Ленские столбы», «Усть-Вилюйский», «Синяя», «Колыма», «Момский» и «Живые алмазы Якутии».

Основной целью создания Ассоциации является содействие развитию и оказание поддержки природным паркам республики, создание единой региональной системы для сохранения и изучения природных комплексов и экологического просвещения населения.

В своем обращении к руководителям подведомственных подразделений Сахамин Афанасьев отметил, что решение о создании Ассоциации природных парков было принято по итогам II Съезда экологов РС(Я), прошедшего в апреле 2017 года.

«Ассоциация в первую очередь необходима для самих парков, для их объединения и представления своих интересов на республиканском и федеральном уровнях», — подчеркнул министр.

Как сообщил избранный председатель Ассоциации природных парков Михаил Иванов, в настоящее готовятся учредительные документы и План мероприятий на ближайшие годы.

Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы проведения зимнего маршрутного учета и подготовки к летнему туристическому сезону.