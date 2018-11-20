В Якутии совестливые воры оставили записку с извинениями

Трое безработных жителей Оленекского района предстали перед судом за кражи. Как сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на региональную прокуратуру, после налета на больницу они оставили записку с извинениями.

«Подсудимые совершили кражу из помещения Харыялахский врачебной амбулатории, а также кражу из помещения одного из магазинов села. Предметами хищений по первому эпизоду стали денежные средства, измерители артериального давления и пульса, а также системный блок компьютера. При этом, после совершения данной кражи, один из подсудимых оставил на столе записку с надписью «Простите пожалуйста», — сообщает надзорный орган.

В магазине мужчины украли деньги, продукты питания, а также видеорегистратор. Из показаний осужденных следовало, что видеорегистратор был похищен с целью скрыть преступление. Общая сумма причиненного ущерба составила более 310 тысяч рублей.

Один из подсудимых получил четыре года лишения свободы, двум другим назначены наказания в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, с испытательным сроком на 2 года каждому. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.