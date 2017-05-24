В Якутии совершенно дерзкое изнасилование

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) в отношении 32-летнего жителя Мегино-Кангаласского района республики.

Предварительным следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения против воли проживающего лица незаконно вошел в квартиру жительницы одного из сел района. При этом злоумышленник знал о том, что женщина проживает одна.

Желая сломить волю потерпевшей к сопротивлению, обвиняемый нанес ей два удара кулаками в лицо и совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В последующем злоумышленник скрылся с места происшествия и убыл в с. Чурапча, где проживал вместе с гражданской женой.

Оперативные сотрудники УР МВД по Мегино-Кангаласскому району в течение 10 суток проводили оперативно-розыскные мероприятия по его установлению. Узнав об этом, обвиняемый вновь уехал из населенного пункта.

3 мая 2017 года он явился в следственные органы в п. Нижний Бестях с адвокатом и дал следователю пояснения о его непричастности к совершению преступлений, однако проведенные судебно-медицинские исследования опровергли данные им показания.

В связи с особой дерзостью преступного деяния, а также поведением злоумышленника после его совершения следователем в суд внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.

Расследование уголовного дела продолжается.