В Якутии сотрудники транспортной полиции изъяли боеприпасы и оружие

Якутские транспортные полицейские в ходе совместных рейдовых мероприятий с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС по Республике Саха (Якутия) на фарватере реки Тимптон установили судно, в котором находился 56-летний житель одного из прилегающих поселков.

У рыболова обнаружены карабин калибра 7,62 мм и 22 патрона к нему, а также гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье 12 калибра. Мужчина не смог предоставить документы на право ношения и хранения гражданского огнестрельного оружия. Оружие и патроны изъяты.

В дальнейшем при проведении оперативно-розыскных мероприятий на заброшенном теплоходе, пришвартованном у берега реки Лена в районе Якутска оперуполномоченными был задержан 37-летний житель республиканского центра. Мужчина прятал на судне обрез гладкоствольного ружья 16-го калибра Оружие было изъято сотрудниками транспортной полиции.

Также нарядом Нерюнгрнского линейного отдела полиции при отработке пассажирского поезда «Новосибирск — Нерюнгри» установлен 33-летний пассажир, у которого в ходе личного досмотра и досмотра вещей, в дорожной сумке был обнаружен и изъят магазин от неизвестного пистолета, снаряженный шестью патронами калибра 9 мм.

Со слов задержанного, данный магазин он нашел в одном из пустующих зданий.

В настоящее время в отношении всех подозреваемых дознавателями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.