В Якутии сотрудник Управления Росгвардии награжден медалью «За спасение погибавших»

В октябре 2014 года сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) старший прапорщик Амбросий Гуринов спас мужчину, провалившегося под лед на реке Вилюй в Сунтарском районе республики.

Почетную награду герою в торжественной обстановке вручил начальник Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник Сергей Челищев. Церемония проходила в доме культуры «Олонхо» села Сунтар.

Кроме того, за умелые действия при эвакуации людей из горящего здания 31 мая 2017 года грамотами и ценными подарками награждены сотрудники сунтарского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) старшина Иван Игнатьев и младший сержант Александр Петров. Напомним, что сотрудники Росгвардии в тот день вывели из огня восемь взрослых и трех несовершеннолетних селян.

«Наша основная задача – защита жизни и здоровья граждан. Важно не оставаться равнодушным к человеческому горю, с честью и достоинством выполнять свои обязанности, как делают это наши коллеги», – отметил начальник Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник Сергей Челищев в завершение мероприятия.

В честь награжденных сотрудников Росгвардии состоялся праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы села Сунтар, сообщает пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии РФ.