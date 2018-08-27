В Якутии сотрудница кадров уличена в мошенничестве с премиями

В ходе предварительного следствия следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте установлено, что 55-летняя сотрудница кадров федерального бюджетного учреждения в городе Нюрба республики Саха (Якутия) получила из головного офиса приказ о поощрении по итогам года. Однако в связи с ранее наложенным на неё дисциплинарным взысканием в виде выговора женщина была исключена из списка премируемых.

Поняв, что годовой премии ей не положено, обвиняемая решила компенсировать её за счет премий других сотрудников, убедив работников предприятия, что им была частично начислена ее премия.

Злоумышленница выбрала своими жертвами самый незащищенный слой работников предприятия, а именно сторожей, кочегаров, уборщиц производственных помещений и водителей. За два дня женщина обратилась к пятерым сотрудникам с требованием отдать ей часть своих годовых премий в качестве компенсации за ошибку при распределении денежных средств в головном офисе. Трое введённых в заблуждение потерпевших передали подозреваемой деньги в сумме 17 тысяч рублей, остальные обратились с жалобой к руководителю предприятия, который сообщил о мошенничестве в полицию.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая призналась в содеянном и компенсировала полученные мошенническим путем денежные средства.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Решения суда женщина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.