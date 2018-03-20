В Якутии состоятся скачки на якутских лошадях

24 марта 2018 года в рамках республиканских мероприятий, посвящённых Дню коневода-табунщика в Якутии, состоятся скачки на лошадях якутской породы. Соревнования на дистанции 60 км пройдут в Намском улусе.

Пробег проходит по маршруту от с. Өргөлөх МО «Тастахский наслег» до с. Партизан (ипподром «Учугэй Алаас») МО «Партизанский наслег».На данный момент поступило 50 заявок из Амгинского, Олёкминского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского и Верхоянского улусов.

Организаторы пробега: министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), муниципальное образование «Намский улус», Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Сахаагроплем».

К пробегу допускаются рабочие лошади (мерины) коневодов-табунщиков 5 лет и старше якутской, приленской и мегежекской пород, прошедшие предварительный отбор, согласно следующим критериям: высота в холке — 147 см., индекс костистости — не менее 14%, породность. Отбор лошадей (оценка экстерьера, взятие промеров) производится согласно установленным критериям в два этапа.

Первый этап предварительный, на местах проводят специалисты ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем» до 15 марта 2018 года по заявкам управлений и департаментов сельского хозяйства улусов, предоставленным в ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем» до 1 марта 2018 года.

Второй заключительный этап отбора лошадей проводится Судейской коллегией, утверждённой приказом Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) с 10.00 часов до 19.00 часов 22 марта и с 10.00 часов до 13.00 часов 23 марта 2018 года в с. Ергелех МО «Тастахский наслег» (допускаются лошади, прошедшие первый отбор).

В качестве всадников к пробегу допускаются коневоды-табунщики старше 18 лет. Весовая нагрузка для всех лошадей: не менее 57 кг. Через каждые 20 км будут установлены контрольные точки (пикеты) для остановки, отдыха участников и осмотра лошадей.