В Якутии состоятся Дни литературы Кыргызской Республики

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), сопредседатель организационного комитета по подготовке и проведению 120-летия со дня рождения М.К. Аммосова Александр ЖИРКОВ провел заседание межведомственного оргкомитета по подготовке и проведению Дней литературы Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения Максима Кировича АММОСОВА.

В этом году Республика Саха (Якутия) отмечает юбилей одного из основоположников государственности Якутии и Кыргызстана, выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Аммосова.

Напомним, что во время рабочих поездок в г. Бишкек спикер Ил Тумэна Александр Жирков провел ряд встреч по согласованию совместных с кыргызской стороной мероприятий, посвященных к памятной для обеих республик дате. Встречи и переговоры состоялись в парламенте Кыргызской Республики – Жогорку Кенеше, в Министерстве культуры, информации и туризма, с руководством Союза писателей, Союза кинематографистов.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков, открывая заседание, напомнил о том, что распоряжением главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА №36-РГ от 22 января 2016 года создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения Максима Кировича Аммосова, в рамках которых состоятся Дни литературы Кыргызской Республики в Республикие Саха (Якутия).

Ранее в нашей республике в 1966 году состоялась Неделя кыргызской литературы, приезжала большая делегация писателей, посетили Якутск, Намский, Мирнинский районы.

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав ЛЕВОЧКИН сообщил, что разработан проект программы Дней литературы Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия), включающий проведение основных мероприятий с 19 по 21 июня текущего года. В литературном музее имени П.А. Ойунского состоится «круглый стол» с участием писателей, деятелей науки и искусства, будут презентованы книги переводов произведений кыргызских писателей на якутский язык. В кинозале «Республика» «Сахафильма» намечена церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Союзом кинематографистов Кыргызской Республики и Республики Саха (Якутия). Жителей и гостей города приглашают на показ фильмов производства кыргызских кинематографистов. В Национальном художественном музее им. М.Ф. Габышева будет представлена выставка изобразительного искусства кыргызских художников. На торжественном открытии Дней Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского планируется показ фрагментов из спектаклей Саха театра по произведениям Чингиза АЙТМАТОВА «Желанный голубой берег», «Материнское поле».

Глава МР «Намский улус» Александр АТЛАСОВ ознакомил участников заседания с ходом организационных работ по проведению Дней литературы Кыргызской Республики в Намском улусе. В течение двух дней 21-22 июня проводится национальный праздник Ысыах, посвященный 120-летию со дня рождения М.К. Аммосова. Также гости из Кыргызстана посетят Музей Государственности Республики Саха (Якутия) в селе Хатырык. Состоится церемония установки Сэргэ в местности Урдук Иирэ.

Председатель ассоциации «Писатели Якутии» Олег СИДОРОВ проинформировал о том, что в литературном музее имени П. А. Ойунского запланирована презентация двух книг переводов с кыргызского на якутский язык: сборника «Кун кууьар хайатыттан» и произведений Чингиза АЙТМАТОВА «Илгэлээх ардах». В проекте приняли участие 34 наших писателей, которые перевели произведения 38 кыргызских авторов. Составителем с кыргызской стороны является народный писатель Кыргызской Республики Бексултан ЖАКИЕВ. Также гости из Кыргызстана представят специальный выпуск журнала «Ала-Тоо», посвященный переводу с якутского на кыргызский язык произведений наших писателей.