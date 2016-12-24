В Якутии сняли социальный ролик «Я – ВРАЧ!»

Этот ролик сняла творческая группа «Кун оголоро». Все наши врачи, медсестры содействовали в этом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Якутии. Снимали данный ролик в республиканской больнице №1 и республиканской больнице №2 – Центре экстренной медицинской помощи, а также в Медицинском центре г. Якутска.

Идея снять такой ролик пришла давно, но воплотилась только сейчас. Участвовали профессиональные актеры и врачи. Этим роликом мы хотели показать, что врачи работают! И работают они, жертвуя всем, ведь врач, он 24 часа в сутки – врач!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU