В Якутии смыло автодорогу «Анабар»

Размыв автомобильной дороги «Анабар» произошел 18 августа в 4:00. В настоящее время движение прервано, идут ремонтные работы.

Управление автомобильных дорог сообщает, что проезд будет обеспечен к концу дня, предположительно, к 18 — 19 часам. На месте дежурит вахтовка МУАД АК «АЛРОСА», организована перевозка людей по объездной дороге.

Причиной нарушения транспортного сообщения стал прорыв дамбы на озере. Из-за сильного потока воды не выдержала водопропускная труба малого диаметра. В результате пострадал участок дороги примерно 50 метров. Сейчас на восстановлении временного пути работают бульдозеры, кран, два погрузчика и самосвалы.

В дальнейшем с заменой водопропускной трубы на больший диаметр планируется привести дорогу к нормативному состоянию.