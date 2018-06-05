В Якутии сменится главный единоросс

Александр НОГОВИЦЫН уходит с поста секретаря Политсовета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», стало известно SakhaLife. Дело это решенное, соответствующее заявление Александр Александрович уже написал.

Информацию подтвердила SakhaLife Нария ТУРАНТАЕВА, пресс-секретарь регионального отделения партии и уточнила, что официально решение будет принято на республиканской партийной конференции, которая состоится 20 июня. Решение будет принимать ЦИК – Центральный исполнительный комитет партии.

Сразу же возникает вопрос: кто возглавит якутскую ЕР? По непроверенной информации, им может стать Сахамин АФАНАСЬЕВ, министр охраны природы республики. Сахамин Миланович уже имеет опыт работы в аппарате ЕР, до прихода на пост министра он возглавлял региональный исполком.

Молва на пост руководителя регионального исполкома ЕР сватает Леонида ШИБАЕВА, так же ранее работавшего в системе партии, затем возглавлявшего Фонд реформирования ЖКХ.

Однако Нария Турантаева на этом этапе не подтвердила какие-либо слухи о преемниках нынешней команды.

Понятное дело, что изменения в региональном ЕР связаны с новой властью республики. В сентябре предстоят выборы главы Якутии, депутатов Ил Тумэна и депутатов Якутской городской Думы. В декабре предстоят выборы мэра Якутска. И к этим политическим событиям якутскую ЕР решили обновить и усилить.