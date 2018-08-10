В Якутии синоптики обещают в выходные дожди и грозы

Прогноз погоды в Якутске на 10 августа

Ночью небольшая облачность, утром увеличение облачности, во второй половине дня дождь, возможна гроза, ветер восточный 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с, температура ночью +10+12, днём +22+24.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 11-12 августа

11 августа в центральных, Вилюйских, юго-восточных районах временами дожди, 12 августа небольшие и умеренные дожди на юго-востоке, на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, при прояснении на севере -3+2, днем +18+23°, при дождях +13+18°, на западе +22+27°, 12 августа на западе +27+32°.