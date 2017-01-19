В Якутии школьников обделили едой

Прокуратура Хангаласского района провела проверку исполнения образовательными учреждениями требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Установлено, что в нарушение установленных требований в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях «Синская СОШ», «Покровская СОШ №2», «Покровская СОШ №4», «Покровская улусная многопрофильная гимназия», «Ойская СОШ» не организовано двухразовое горячее питание учащихся в субботние дни.

Прокурор района возбудил в связи с этим в отношении руководителей данных образовательных учреждений дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Постановлениями Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Хангаласском районе директора школ признаны виновными в совершении административных правонарушений по ст. 6.6 КАП РФ и подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 5 000 руб. каждый.