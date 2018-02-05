В Якутии широко отметят День науки

8 февраля ежегодно в нашей стране отмечается День российской науки – профессиональный праздник представителей научного сообщества, учрежденный Указом Президента РФ в 1999 году. В Якутии этот праздник новаторских идей, открытий и научных знаний на широком уровне отмечают уже 19-й год. По традиции, ко Дню науки приурочено множество мероприятий – дни открытых дверей в научных институтах и музеях, ночь науки, лекции и встречи с учеными, торжественное собрание. Важным событием в 2018 году стало 80-летие со дня рождения академика РАН Владимира Ларионова.

8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В ознаменование 275-летия со дня основания Российской академии наук, в 1999 году Указом Президента Российской федерации был установлен День Российской науки, который ежегодно отмечается нашей стране 8 февраля.

В Якутии запланировано более 50 мероприятий, которые пройдут в рамках Дня российской науки с целью популяризации научных знаний и научно-технических достижений. Среди них – мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения первого академика РАН из народа саха В.П. Ларионову.

Так, 5-10 февраля 2018 года в Якутской государственной сельскохозяйственной академии пройдут XIII Республиканские Ларионовские чтения. В эти же дни в Ларионовские чтения будут проводиться в Мегино-Кангаласском улусе, на родине выдающегося ученого. В школах города Якутска состоятся лекции и десанты молодых ученых.

Дни открытых дверей с 5 февраля будут проходить в Ботаническом саду Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Геологическом музее Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Музее академической науки им. Г.П. Башарина при Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, а также в самих научных институтах — ИГИиПМНС СО РАН, ИМЗ им. П.И. Мельникова СО РАН, ИГДС им. Н.В. Черского СО РАН, ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН, ИКФИА им. Ю.Г. Шафера СО РАН, Якутском научном центре комплексных медицинских проблем СО РАН, а также на различных кафедрах СВФУ им. М.К Аммосова.

Одним из самых ярких мероприятий традиционно становится «Ночь науки» в СВФУ им. М.К. Аммосова, в котором принимают участие студенты и школьники Якутска. Это игра, охватывающая все научные направления и позволяющая участникам почувствовать себя настоящими учеными, провести опыты и сделать разработки своими руками. «Ночь науки» состоится 9 февраля в КФЕН университета.

8 февраля вся научная общественность соберется в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона на торжественном мероприятии, Посвященном Дню российской науки. В этот день работников науки поздравит руководство республики, представители государственных органов исполнительной власти, руководители ведущих научных учреждений Якутии. Почетными гостями торжественного собрания станут В.И. Молодин – д.и.н. профессор, академик РАН, зам.директора по научной работе ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск); Н.Л. Добрецов – д.г.-м.н., профессор, академик РАН, ген.директор ОИГГиМ СО РАН (г. Новосибирск), Н.И. Воропай, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой электроснабжения и электротехники НИ ИрГТУ (г. Иркутск).

По сложившейся традиции, на торжественном собрании состоится вручение грантов Главы РС(Я) для молодых ученых, специалистов и студентов на 2018 год. Также буду вручены государственные и ведомственные награды. С концертными номерами выступят мастера искусств республики.

10 февраля в ГТОиБ им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона состоится торжественное собрание общественности, посвященное 80-летнему юбилею академика РАН В.П. Ларионова.