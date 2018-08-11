В Якутии сгорели фельдшерский пункт, АТС и автобус

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 августа 2018 г. в 04.19 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача в г.Мирном. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены дача и теплица по всей площади. Общая площадь составила 18 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

10 августа 2018 г. в 11.08 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре автобуса ПАЗ в п.Ромашовка г.Мирного. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел автобус открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден автобус по всей площади. Общая площадь составила 18 кв.м. Причина предположительно — взрыв газового баллона. Виновный и ущерб устанавливается.

10 августа 2018 г. в 21.20 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в здании АТС и Фельдшерского пункта на ул.Данилова п.Арылах Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены кровля и потолочное. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!