В Якутии сгорела столовая из-за детей

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 августа 2018 г. в 15.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Набережная в с. Кыстатем Жиганского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 56 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

17 августа 2018 г. в 20.15 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль Тойота Премио на улице Дзержинского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Общая площадь составила 5 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

17 августа 2018 г. в 21.18 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит столовая на улице Ленина в с.Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение внутри открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено здание столовой внутри по всей площади. Общая площадь составила 240 кв.м. Причина предположительно детская шалость. Виновный, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!