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Культура & Образование
30 мая 2017, 14:40
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В Якутии сформирован Единый реестр организаций отдыха детей  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) обращает внимание родительской общественности о повышении ответственности за направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления, не входящие в Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, размещенный на портале САХА-ОТДЫХ-ДЕТЕЙ.РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 28.12.2016 №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) сформирован Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Саха (Якутия), который размещен на портале САХА-ОТДЫХ-ДЕТЕЙ.РФ. Организации отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия), вошедшие в реестр, соответствуют всем требованиям Стандарта безопасности и СанПиН, имеют согласование надзорных органов.

 

 

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия). 
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