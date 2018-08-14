В Якутии семья попала в жуткое ДТП: женщина-водитель погибла

14 августа около 11 часов на 1041 – м километре автодороги «Лена» в Хангаласском районе произошло опрокидывание автомашины «Дайхатсу Териос».

По предварительным данным, 53-летняя женщина-водитель, следуя со стороны г.Якутска, не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание автомашины.

В результате ДТП автомобилистка погибла на месте, пассажиры — женщина и 7-летний ребенок в настоящее время находятся в больнице г.Покровска.

По предварительной информации, родственники (в том числе сын, сестра и племянница водителя) ехали в Забайкальский край, за рулем находилась хозяйка авто.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.