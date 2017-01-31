В Якутии сделали подарок Хиллари Клинтон — Ветер Перемен

Известный эвенкийский композитор и продюсер Валерий ШАДРИН в прошлом году сделал в своих мемуарах признание:

…Сейчас, я – счастливый пенсионер, за это время я написал одно из самых, на мой взгляд, технически красивых произведений «Время перемен» для хомуса и камерного оркестра, с записью «Посвящаю Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и великому народу Соединенных Штатов Америки», а также с большой надеждой, что сыграет знаменитая и чудная Юлияна Кривошапкина. Положительный ответ от нее уже получил.

Сегодня, композитор любезно предоставил нам ноты своего подарка Хиллари Клинтон:

Первое исполнение произведения «Ветер перемен» посвященный Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и великому народу США состоится в Якутске этой весной.

СПРАВКА:

Шадрин Валерий Филиппович, эвенкийский композитор, пианист, продюсер, ротарианец.

Первые шаги в музыке сделал в Нюрбинской музыкальной школе.

Выпускник теоретико-композиторского факультета Московской государственной дважды ордена В.И.Ленина консерватории имени П.И.Чайковского.

Им, как композитором созданы две симфонии, 7 балетов:«Лолита» (по роману В.В.Набокова), «Каштанка» (по рассказу А.П.Чехова), «Семь портретов якутских женщин» (по поэме А.Е.Кулаковского), «Сэвэки» (по мотивам эвенкийского фольклора, либретто Н.Калитина), «Свет и тени Марты Грэхэм. Шесть любовных писем из Нью-Йорка», «Исповедь господина N», «12 грез пекинских красавиц», из них половина балетов поставлена на сценах Национального театра танца им.Кыыл Уола и ГТОиБ им. Суорун Омоллоона.

Провел в Якутске более 250 благотворительных акций для ветеранов образования, здравоохранения, для осужденных. В канун Нового года ежегодно и традиционно в Саха Цирке проводит благотворительные утренники «Елка нашей молодости» для ветеранов войны, тыла и труда.

По инициативе возглавляемой им группы горожан-католиков в Католическом соборе Якутска установлен большой орган, привезенный из Берлина.

В 2012 году возглавил Музыкальный театральный салон, где успешно, с большим количеством зрителей провел концерты камерной и вокальной музыки. Содействовал присвоению Музыкальному салону имя ведущего концертмейстера республики, организатора первых Музыкальных салонов театра, засл. артиста РС (Я) М.М.Слепцова.

Известный в России блоггером «Shadrinnews.ru».

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ, ПООЩРЕНИЯ:(более 40):

— «Лучший продюсер года России» Российская музыкальная газета «Музыкальное обозрение» (1996)

— Почетная грамота Администрации города Якутска (1997)

— Юбилейная медаль им.Сергея Рахманинова (Российский культурный благотворительный фонд «Дом Дягилева», 1998)

— Почетный член Дома-музея В.В.Набокова за создание единственного в мире поставленного балета «Лолита» (Санкт-Петербург, 2003)

— медаль Фонда Федота Потапова за проект «Реквием» Анны Ахматовой (2004г.)

— Юбилейная медаль Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» (2005)

-«Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» (2006)

— «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)» (2006)

— Памятный знак и медаль «Всенародное признание» в номинации «Лучший общественник» Администрации МО « г.Якутск» (2006)