В Якутии с помощью вертолета спасли трех мужчин и двух собак

25 мая 2018г. в Среднеколымский ПСО ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило заявление о том что 21 мая из г. Среднеколымск в с. Хатынганах, расстояние между ними 60 км вышли трое мужчин с собой имели запас продуктов на 2 дня и к назначенному сроку не вернулись.

На поиски выдвинулась оперативная группа спасателей под руководством руководителя Среднеколымского ПСО Алексея Тарасова. Пеший поиск не дал результатов в связи с затоплением низменностей вызванными весенним паводком, на помощь спасатели вызвали вертолет. В результате воздушной разведки трое мужчин были обнаружены в 20 км от с. Хатынганах.

Как рассказали потерпевшие продуктов им хватило на 3 дня остальное время пришлось поголодать, большая вода отрезала дорогу, они поднялись на горку где и сидели в ожидании помощи, когда услышали вертолет поняли помощь близка.