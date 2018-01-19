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Общество
18 января 2018, 17:00
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В Якутии с начала 2018 года родилось около 550 детей

По предварительным данным Перинатального центра  Республиканской Больницы №1 в Якутии за 1-16 января 2018 года родилось около 550 детей. Семьи, в которых родился первый или второй ребенок, в скором времени могут подать заявление на получение новой меры государственной поддержки — ежемесячных выплат в размере около 16-20 тысяч рублей.

Напомним, по инициативе Президента РФ Владимира Путина введена ежемесячная выплата для российских семей на первого и второго ребенка, родившихся или усыновленных с 1 января 2018 года.  Новые выплаты предназначены для семей с невысоким доходом в виде ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России выплата составит около 10 тысяч рублей, в Якутии 20 050 рублей в 1-ой зоне и 16 637 рублей во 2-ой зоне республики. Ежемесячные выплаты будут производиться до достижения ребенком полутора лет.

В настоящее время Министерством труда и социального развития РС(Я) ведется работа по организации приема заявления от родителей на получение выплат:

«Заявление желательно подать до достижения ребенком 6 месяцев, иначе, согласно федеральному закону, расчет выплат будет производиться не со дня рождения, а с даты обращения родителя. Деньги будут перечисляться на банковский счет родителя, реквизиты которого необходимо предоставить вместе с пакетом документов. По прогнозным данным, получателями новых выплат в 2018 году станут около 4000 семей по республике» — уточнили в министерстве.

Новая социальная выплата безусловно является стимулирующей мерой по повышению общего уровня рождаемости, но в первую очередь механизм направлен на создание благоприятных условий для воспитания детей в семьях с невысокими доходами, в том числе для молодых семей.

В числе комплекса новых мер, принятых Владимиром Путиным в целях  поддержки российских семей: продление действия материнского капитала до 2021 года и дополнительные возможности его использования, специальная программа ипотечного кредитования, ликвидация очереди в ясельные группы детских садов, повышение доступности и качества медицинского обслуживания детей.

Полный перечень мер социальных выплат для оказания материальной  поддержки для семей с детьми приведен на сайте mintrud.sakha.gov.ru

 

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