В Якутии с 1 января неработающие пенсионеры начали получать повышенную пенсию

В Якутии с 1 января неработающие пенсионеры начали получать проиндексированную пенсию. Об этом сказал НВК “Саха” управляющий отделением ПФР по РС (Я) Георгий Степанов.

“В наступившем 2018 году имеется ряд новшеств в пенсионном обеспечении. Так, в январе мы уже начали выплату неработающим пенсионерам, получателям страховых пенсий, уже проиндексированных на 3, 7% страховые пенсии“, – сказал Георгий Степанов.

Также Степанов отметил, что в этом году проиндексированную пенсию начали платить раньше, а не с 1 февраля.