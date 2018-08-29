В Якутии рыбу проверили на заражение радиацией

Эксперты исключили превышение радиационного фона из списка причин, вызвавших гибель рыб на побережье моря Лаптевых в Булунском районе Якутии. Об этом ЯСИА сообщили в Департаменте ветеринарии республики.

В лаборатории были исследованы трупы от 2 рыб и морского бычка, доставленных из Булунского района. Данные, полученные по результатам радиологических исследований, свидетельствует об отсутствии радиационного фона в природной среде обитания: параметры дозы гамма-фона не превышают допустимых норм (не более 30 мкр/час) – 16 мкр/час, показатели измерения уровни содержания также в пределах допустимой нормы Цезия-137 (130 Бк/кг) – 0,0±4,7 Бк/кг, Стронция-90 (100 Бк/кг) – 0,3±5,3 Бк/кг.

«Результаты бактериологических, вирусологических и гистологических исследований будут позже, так как на исследования требуется 10 дней. Пока мы не можем давать какие-либо предположения о причине гибели рыб, местность оценивается благополучная«, — сообщила ЯСИА главный специалист Якутской республиканской ветеринарно-испытательная лаборатория Юлия Данилова.

Напомним, об обнаружении мертвых рыб сообщили жители села Найба Хара-Улахского наслега. По факту начата проверка сотрудниками Ленского территориального управления Росрыболовства и местной инспекции охраны природы. С места происшествия отобраны пробы природных сред, также на исследование были направлены останки найденных рыб.