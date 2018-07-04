«В Якутии.ру» расширяет работу с кандидатами

Расширение сферы деятельности продолжает интернет-газета «В Якутии.ру» (www.v-yakutia.ru). Общественно-политический ресурс, работающий в медиа-пространстве республики вот уже 13-й год, еще с прошлых парламентских выборов — 2008 и 2013 годов — оказывает услуги по разработке стратегий избирательных кампаний, предвыборных программ кандидатов, а также агитационно-пропагандистских материалов.

«Опыт, имеющийся в нашем издании, может быть полезен для большинства кандидатов. К тому же, если раньше, в прошлые кампании, было много опытных кандидатов — как по стажу профессиональной, так и общественно-политической деятельности, то с годами идет процесс «омоложения» политиков. Нередко в депутаты идут – и по партийным спискам, и по одномандатным округам, в том числе — путем самовыдвижения – совсем молодые кандидаты, не имеющие даже достаточного жизненного опыта. Но у политически активной молодежи при этом есть несомненные «плюсы» — они легки «на подъем», продвинуты и креативны, а также, что немаловажно, смелы. Это не поколение советских людей, с молодости привыкших к каким-то ограничениям, «оглядкам» и регламентам. Но и кандидатам среднего возраста, а также опытным политикам порой необходимы рекомендации опытных профессионалов, находящихся годами в «эпицентре» информационной жизни», — считает редактор ИГ «В Якутии.ру» Елена ТИХОНОВА.

«Еще в 2008 году наше издание разрабатывало предвыборные «платформы», иные агитационные материалы для известных и крупных политиков, многие из которых с годами перешли и продолжают переходить на новый уровень. Есть опыт оказания содействия и кандидатам, принимающим участие в избирательных кампаниях муниципального уровня. Радует при этом, что многие из них продолжают сотрудничество с нами, став уже депутатами или главами муниципальных образований. А за последние пять лет наше издание получило бесценный опыт журналистской и предвыборной работы в других регионах России, где во многом — совершенно иные подходы к проведению агитационной работы и в целом избирательных кампаний», — рассказывает редактор «В Якутии.ру».

По мнению Елены Тихоновой, сегодняшним кандидатам в депутаты работать и легко, и сложно одновременно. «Развитие информационных технологий, мгновенность распространения информации через частные интернет-издания, мессенджеры и популярные социальные сети – все это способно помочь кандидатам в их продвижении. Но о чем будущим депутатам говорить своим избирателям? Что им предлагать? Почему мы должны голосовать именно за них? От ответов на эти вопросы во многом зависит успех всей избирательной кампании», — заключает Елена Тихонова.