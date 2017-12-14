В Якутии разработают «дорожную карту» по подготовке бюджета на следующую «трехлетку»

Подходы к определению формулы распределения межбюджетных трансфертов и формирования модельных бюджетов субъектов обсуждены на семинаре 12 декабря в Минфине России. В его работе приняла участие депутат Госдумы Галина Данчикова.

Парламентарий обратила внимание на методику расчетов при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, при которой не учитываются особенности регионов со сложной транспортной схемой, наличием на территории удаленных населенных пунктов, особые климатические условия.

Напомним, Правительство России сформировало новую методику выделения межбюджетных трансфертов из федерального центра в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. По итогам инвентаризации расходных полномочий Республики Саха (Якутия) за 2016 год разница между модельным бюджетом и фактическими расходами консолидированного бюджета составила 54 млрд. рублей.

Эта тема обсуждалась в рамках региональной недели депутата Данчиковой с Главой Якутии и коллегами финансово-экономического блока правительства региона. В связи с этим, в Якутии будет сформирована рабочая группа, которая разработает «дорожную карту» по подготовке бюджета на 2019 -2021 годы. К аналитической работе будет привлечен Центр стратегических исследований РС(Я).