В Якутии разрабатывается Региональная геоинформационная система территориального планирования

В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Игорь Никифоров, председатель контрольного комитета парламента Александр Уаров, председатель постоянного комитета парламента по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев, председатель постоянного комитета парламента по селу и аграрной политике Дмитрий Саввинов, председатель постоянного комитета парламента по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева, народные депутаты республики Петр Аммосов, Ирина Енторова, Игорь Никитин, министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Данил Саввин, первый заместитель министра экономики республики Майя Данилова, заместитель министра финансов республики Иван Алексеев, руководители муниципальных районов и профильных ведомств республики.

Следует отметить, что Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 года №2165, утверждена государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы», ответственным исполнителем которого является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Данная программа состоит из 9 подпрограмм, из которых три непосредственно связаны с работой Министерства архитектуры и строительного комплекса республики. Это: «Обеспечивающая программа», «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» и «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем».

Как отметила в своем докладе министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова, подпрограмма «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территории» состоит из двух направлений, это: «Реализация градостроительной политики» и «Развитие и освоение территории в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов».

Министр подчеркнула, что в рамках реализации градостроительной политики республики должна вестись постоянная синхронизация документов территориального планирования с государственными и муниципальными программами республики. Таким образом, для предоставления быстрого доступа органам исполнительной власти и органам местного самоуправления ко всем уровням документов территориального планирования и в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в полномочия администраций муниципальных районов и городских округов входит обязанность ввести Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

По словам Веры Кузаковой, в настоящее время Информационная система обеспечения градостроительной деятельности функционирует только в администрации Городского округа «Город Якутск». «В этой связи Правительством республики рекомендовано разработать Региональную геоинформационную систему территориального планирования Республики Саха (Якутия)», — сказала министр.

Региональная геоинформационная система территориального планирования Республики Саха (Якутия) (далее РГИС ТП РС(Я)) – это комплексная система информационного обеспечения градостроительной деятельности регионального и муниципального уровня.

Как сообщила Вера Кузакова, на сегодняшний день три этапа разработки Региональной информационной системы проведены. «В 2014 году провели анализ существующего состояния градостроительной деятельности республики, разработали соответствующий план, установили базовые программные обеспечения. В 2016 году проведено обновление и настройка системы, загружены документы территориального планирования пяти муниципальных районов, созданы 15 реестров Министерства охраны природы республики и 5 реестров Министерства экономики республики. В течение 2017 года организовано обучение специалистов министерств республики, также выполнено подключение 16 министерств и ведомств республики с созданием и загрузкой реестров по объектам капитального строительства, территорий и зон, влияющих на размещение объектов капитального строительства.

По словам министра, в 2018 году на реализацию градостроительной политики в рамках подпрограммы «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территории» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы» предусмотрено 35 564 085 рублей. «С учетом погашения кредиторской задолженности на сумму 17,64 млн. руб., планируется провести четвертый этап создания РГИС ТП РС(Я) на сумму 10,73 млн. руб. и планируется создание оператора Региональной информационной системы за 7 млн. руб..

«В 4 этапе создания РГИС ТП РС(Я) планируется провести обучение и подключение всех северных и арктических улусов республики, выполнить оцифровку и координатное закрепление в системе более 90 правил землепользований и застройки населенных пунктов республики, загрузить с координатным описанием 120 документов территориального планирования и более 190 материалов по обоснованию и положению документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создать 10 реестров до 5 тысяч объектов капитального строительства, зон и территорий, влияющих на размещение объектов капитального строительства», — отметила Вера Кузакова.

Также министр сообщила, что в 2019 году в государственном бюджете республики предусмотрены 25,9 млн. руб. на реализацию пятого этапа создания Региональной информационной системы и 5,5 млн. руб. будут выделены на расходы для оператора РГИС ТП РС(Я). Кроме того, в 2020 году из госбюджета республики выделены 10,0 млн. руб. на техническую поддержку и обновление РГИС ТП РС(Я) и 5,5 млн. руб. – покрытие расходов на оператора.

Что касается Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия), министр сообщила, что в настоящий момент ведется работа с федеральными заповедниками о согласовании нового проекта Схемы территориального планирования. Кроме того, по развитию и освоению территории в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов, по состоянию на март 2018 года в республике проживают 26 920 семей, имеющих трех и более детей, из них 21 011 семей подали заявки на получение земельных участков. «По состоянию на конец 2017 года земельные участки получили 8 086 семей. Из предоставленных земельных участков только порядка полутора тысяч в настоящее время обеспечены инженерной инфраструктурой», — подчеркнула министр.

Заслушав доклад министра архитектуры и строительного комплекса республики Веры Кузаковой, участники правительственного часа перешли к вопросам.

Председатель контрольного комитета парламента Александр Уаров задал вопрос в частиобъема расходов в рамках разработки Региональной геоинформационной системы территориального планирования Республики Саха (Якутия). Также парламентарий попросил озвучить долю финансирования частных, внебюджетных, бюджетных и федеральных средств на реализацию подпрограммы «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территории» и попросил уточнить объем расходов на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с совокупным доходом семьи.

Как сказала министр, в 2014 году на первом этапе создания ГИС ТП РС(Я) был заключен государственный контракт с московским акционерным обществом «Неолант» на сумму 20 млн. руб.. В 2016 году госконтракт на сумму 8,5 млн. руб., в 2017 году госконтракт в объеме 29,7 млн. руб. «В 2018 году планируем провести оцифровку и координацию в системе и создать оператора, на это выделено 17,73 млн. руб. В 2019 году планируется детальная работа, объем расходов за этот год, с учетом расходов на оператора, составит 31,4 млн. руб», — ответила Вера Кузакова.

Что касается источников финансирования подпрограммы «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территории», министр ответила, что в рамках реализации данной программы предусматриваются республиканское финансирование и софинансирование муниципальных образований, частные и внебюджетные средства не рассматриваются.

По вопросу об объеме расходов на жилищно-коммунальные услуги министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Данил Саввинов ответил, что существует определенная статистика показателей жилищно-коммунальных услуг, согласно ей, расходы в соответствии с совокупным доходом семьи составляют 10 %.

Член контрольного комитета парламента республики Игорь Никитин обратил внимание на доступность к информациям в создаваемой Региональной геоинформационной системе территориального планирования, получат ли доступ застройщики и крупные предприятия республики, участвующие в инфраструктурных проектах. На что Вера Кузакова ответила, что доступ к информационной системе для застройщиков и иных предприятий будет свободный.

Также народный депутат задал уточняющий вопрос, в части предоставления средств семьям, которые отказались от земельных участков до 31 декабря 2017 года в рамках республиканского материнского капитала «Семья». Кроме того он попросил уточнить планируемый объем финансирования на 2019 и 2020 годы Инвестиционной программы в части обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей.

Как отметила Вера Кузакова, семьям, отказавшимся от земельных участков до 31 декабря 2017 года в рамках республиканского материнского капитала «Семья», предоставляется 400 тысяч рублей. «Один выделяемый земельный участок для индивидуального жилищного строительства обходится порядка в 250 000 рублей, в том числе электрофикация и дорога», — отметила министр.

По поводу обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, Данил Саввинов подчеркнул, что финансирования на данный момент нет, оно будет заложено при формировании бюджета республики на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

Председатель постоянного комитета парламента по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева обратила внимание на прогнозы по снижению годовой процентной ставки ипотечного кредитования, в стоимости квартиры за квадратный метр по договору долевого участия. Также она затронула вопросы, касающиеся надзора за недобросовестными застройщиками и предоставления единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

По вопросу о снижении стоимости квартиры за квадратный метр по договору долевого участия заместитель министра финансов республики Иван Алексеев ответил, что снижение не произойдет, поскольку в республике строительство осуществляется из завозимых материалов, кроме того усиливаются требования по договорам долевого участия. «Ставка ипотечного кредитования в 2017 году составляла 11-12% годовых, в настоящее время она снизилась до 9,9%. Дальнейшее снижение пока невозможно. По предоставлению единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, в 2016 году было предусмотрено 70 млн. руб., в 2017 году — 22 млн. руб. Для обеспечения всех семей, которые стоят в очереди необходимо порядка 700 млн. руб.», — уточнил министр.

«Практически 70% застройщиков не вводят в эксплуатацию свои объекты в срок, но законодательством предусматривается внесение изменений в срок сдачи объектов в эксплуатацию через декларацию. Что касается качества строительства, то здесь необходимо особое внимание со стороны надзорных органов, а представители общественности имеются во всех надзорных комиссиях», — ответила Вера Кузакова.

Председатель постоянного комитета парламента по селу и аграрной политике Дмитрий Саввинов затронул вопросы в части ведения точечного учета за количеством семей, состоящих в очередях на предоставление земельных участков в муниципальных образованиях и выделения участков в черте населенных пунктов. На что министр архитектуры и строительного комплекса республики подчеркнула, что учет за очередями проводится, также все затраты на благоустройство земельных участков для индивидуального жилищного строительства учитываются, включая районные центры и поселения.

В свою очередь, председатель постоянного комитета парламента по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев указал на необходимость проведения геокриологического исследования при территориальном планировании. Он также обратил внимание участников заседания на необходимость выделения территорий для полигонов твердых и жидких бытовых отходов.

Министр архитектуры и строительного комплекса республики отметила, что в работу территориального планирования включены все министерства и ведомства, в том числе и Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук. Что касается полигонов твердых и жидких бытовых отходов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики заверил, что Территориальная схема обращения с отходами будет введена в Региональную геоинформационную систему территориального планирования Республики Саха (Якутия) как отдельный раздел.

Народный депутат республики Петр Аммосов обратил внимание на работу Росреестра Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, также на особенностях предоставления земельных участков многодетным семьям в районах республики. «Объясните, по каким причинам происходят накладки в Росреестре?» — спросил народный депутат.

Как отметила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова, причины сбоев в работе Росреестра объясняется тем, что в каждом населенном пункте имеются свои системы координат. Именно для того, чтобы работать в одной системе, разрабатывается Региональная геоинформационная система территориального планирования.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства республики Игорь Никифоров дополнил, что полномочия по обеспечению земельными участками многодетных семей в районах, лежит за муниципальными образованиями.

В завершение народные депутаты внесли предложение Министерству архитектуры и строительного комплекса республики представить проект Региональной геоинформационной системы территориального планирования Республики Саха (Якутия) парламенту республики.