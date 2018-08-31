В Якутии разбойники спрятали лицо повязкой и ограбили вахтовика

Два механика работающие в Олекминском районе вахтовым методом получили зарплату. Одному из них было недостаточно полученных денежных средств, так как он должен был расплачиваться за долги. Мужчина попросил у напарника 2000 рублей в долг, на что тот согласился. Увидев, что у приятеля в кошельке гораздо большая сумма денег, коллега решил поправить свое финансовое положение нестандартным способом. Он позвонил своему ранее судимому знакомому и рассказал о своих корыстных планах.

В ночное время суток, прикрыв лица повязками, злоумышленники пришли по месту проживания своей жертвы и постучались в дверь. Когда ничего не подозревающий мужчина вышел им навстречу, они начали его избивать и требовать деньги.

По факту заявления потерпевшего сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 26-летний местные жители.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.