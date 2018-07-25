В Якутии рассмотрены предложения по реализации майского указа Президента России

24 июля врио Главы Якутии Айсен Николаев провел очередное совещание по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204.

Были детально обсуждены предложения по каждому из направлений национальных проектов.

Констатировано, что для ликвидации аварийного жилья в республике и снижения его доли к 2024 году до среднероссийского значения потребуются значительный объем средств – предстоит ликвидировать более миллиона квадратных метров аварийного жилья. В этой связи предлагается определять лимиты финансирования для субъектов Дальнего Востока исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья.

До 2024 года предстоит построить более 700 км. безопасных и качественных дорог. Мерой по преодолению дефицита средств может стать повышение норматива зачисления акцизов от реализации нефтепродуктов в региональные дорожные фонды.

В целях повышения производительности труда и поддержки занятости населения предложено сфокусироваться на вновь создаваемых высокопроизводительных производствах, обеспечивающими существенный темп повышения производительности труда.

Для поддержки предпринимательства рассматривается возможность законодательно закрепить применение пониженных ставок обязательного пенсионного страхования для предпринимателей в районах Крайнего Севера.

Увеличивать несырьевой экспорт региона планируется за счет развития алмазно-бриллиантового комплекса, лесопереработки, продукции АПК, развития экспорта услуг IT-отрасли и туризма.

По итогам обсуждения Айсен Николаев поставил перед рабочей группой задачу в кратчайшие сроки доработать паспорта проектов и подготовить нелинейные решения поставленных президентом Российской Федерации задач.

Работа над предложениями продолжиться в ходе предстоящих в ближайшее время визитов руководителей федеральных министерств и ведомств, а также в рамках Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, заседание которой планируется провести в столице Якутии в начале августа.