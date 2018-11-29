В Якутии рассматривают создание рыбзавода на реке Лена

Вопросы возможного строительства рыбоводного завода по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в среднем течении реки Лена были рассмотрены в среду на рабочем совещании у зампредседателя правительства республики Дениса Белозёрова.

В совещании приняли участие директор по безопасности и контролю за выпусками водных биоресурсов ФГБУ «Главрыбвод» Александр Коробов, со стороны республики – представители Госкомитета РС(Я) по делам Арктики, Ленского территориального управления Росрыболовства, Якутского филиала ФГБУ «Якутрыбвод», Якутского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр».

На данный момент разработан предварительный план-схема рыбоводного завода площадью 2 тыс. кв. м. с производственной мощностью 1 млн. молоди осетра и 100 млн. икры сиговых.

Основными целями строительства рыбоводного завода в Якутии является восстановление естественных запасов основных промысловых видов рыб, в том числе сибирского осетра Ленской популяции, увеличение квот вылова и развитие товарного рыбоводства (аквакультуры) в республике.

После проработки всех вопросов, в том числе определения источников финансирования строительства объекта, запланировано подписание соглашения между правительством республики и Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство).

Отметим, что в Якутии естественные запасы основных промысловых видов рыб истощены после подрыва их численности в результате перелова в годы Великой Отечественной войны и перестройки.