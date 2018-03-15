АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-20
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.94
 70.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.03.2018, 18:05
Общество
Сельских жителей обучат новым профессиям
15.03.2018, 17:55
Общество
Интервью
Александр Кошуков о кадрах для малого и среднего бизнеса
15.03.2018, 17:45
Происшествия
Страшное убийство в Якутске раскрыто
15.03.2018, 17:36
Культура & Образование
«Мамонтенок-2018» приглашает всех принять участие в конкурсе!
15.03.2018, 17:20
Экономика
16 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
15.03.2018, 17:13
Происшествия
Фотофакт
Соцсети: С грузового отсека Ан-12 вывалились тонны золота
15.03.2018, 17:00
Происшествия
В Якутии, расследуя дело об угоне, раскрыли убийство
15.03.2018, 16:50
Общество
Уголовный кодекс РФ переведут на якутский язык
15.03.2018, 16:40
Культура & Образование
Стартовал I Международный инклюзивный Smart-art фестиваль
15.03.2018, 16:30
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ:  с заботой о партнерах
15.03.2018, 16:20
Культура & Образование
Театр эстрады примет участие в республиканском фестивале «САТА»
15.03.2018, 16:10
Происшествия
В Сунтаре с серьезными травмами госпитализирован 10-летний ребенок
15.03.2018, 15:55
Происшествия
Раскрыта кража в самолете
15.03.2018, 15:45
Красота & Здоровье
В Якутии формируется трехуровневая система медпомощи пожилым людям
15.03.2018, 15:35
Происшествия
Аэропорт Якутск прокомментировал инцидент с АН-12
15.03.2018, 15:25
Культура & Образование
Высшая школа музыки продолжает совместные мастер-классы с Башмет центром
15.03.2018, 15:15
Культура & Образование
«Начни свое дело»: Школьники Якутии представили около 60 бизнес-проектов на республиканском конкурсе
15.03.2018, 15:00
Экология
Фотофакт
Колымана и Ломоносов воссоединились после долгой разлуки!
15.03.2018, 14:55
Культура & Образование
Билеты на «Ленские столбы» теперь продаются и в кинотеатрах
15.03.2018, 14:45
Общество
Системы видеофиксации выписали штрафов на 53 млн рублей
15.03.2018, 14:33
Общество
«Я — будущее ЖКХ и энергетики»
15.03.2018, 14:23
Культура & Образование
Цирковая премьера: спектакль «Доктор Айболит»
15.03.2018, 14:12
Красота & Здоровье
Новый Перинатальный центр открывает свои двери
15.03.2018, 14:00
Происшествия
Росгвардейцы помогли задержать грабителей
15.03.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Секс способен продлить молодость и красоту
15.03.2018, 13:15
Экология
Фотофакт
Парк «Ленские столбы» готовится к «горячим» выходным
15.03.2018, 13:00
Политика
Призыв трех президентов
15.03.2018, 12:50
Происшествия
Воришка пытался обмануть полицейских
15.03.2018, 12:40
Сахалыы
Саха сирин тутааччылара уонна тимир уустара сөбүлэҥҥэ илии баттастылар
15.03.2018, 12:30
Происшествия
Грабеж в школе
15.03.2018, 12:20
Желток
Егор Борисов любит боевики со Стивеном Сигалом
15.03.2018, 12:18
Общество
Экстра
Назначен президент Академии наук Якутии
15.03.2018, 12:10
Общество
Итоговый он-лайн семинар для общественных наблюдателей
15.03.2018, 12:09
Политика
Экстра
Афанасий Максимов возвращается в большую политику
15.03.2018, 12:00
Происшествия
В ходе семейного скандала жена ударила мужа кочергой
15.03.2018, 12:00
Культура & Образование
Афиша
Единственный концерт «Кун Оркон» в Якутске
15.03.2018, 11:50
Спорт
33 ледовых катка открыты в Якутии
15.03.2018, 11:40
Культура & Образование
В Якутске стартовал Международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе!»
15.03.2018, 11:38
Республика
Резонанс
Администрация Сунтарского улуса опровергает
15.03.2018, 11:30
Общество
В Якутии уволили чиновника с поддельным дипломом
15.03.2018, 11:20
Красота & Здоровье
Интервью
Психиатр: Шизофрения не причина гениальности, она — ее спутник
15.03.2018, 11:11
Республика
Интервью
Гаврил Алексеев: Во все времена хангалассцы высоко ценили и ценят труд
15.03.2018, 11:07
Столица
Некролог
Мэрия Якутска выражает соболезнование
15.03.2018, 11:00
Общество
Волонтеры АЭБ провели мастер-классы для воспитанниц центра «Берегиня»
15.03.2018, 10:50
Столица
Айсен Николаев обсудил c «Опорой России» проблемы предпринимателей Якутска
15.03.2018, 10:40
Желток
Фитоняшка Эвенкийка оказалась в центре скандала
15.03.2018, 10:30
Культура & Образование
Анонс
Музыкальный Якутск: Кто он, Григорий Чернецов?
15.03.2018, 10:20
Экономика
«Сахаэнерго» установило новое оборудование на ДЭС Депутатского
15.03.2018, 10:10
Культура & Образование
Вторая смена в школах Якутска будет ликвидирована
15.03.2018, 10:00
Финансы
Кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей
15.03.2018, 9:50
Столица
Айсен Николаев принял участие в обсуждении развития кластера арктических инноваций
15.03.2018, 9:41
Красота & Здоровье
Фотофакт
Якутянка победила в международном конкурсе «Miss AsiaMix»
15.03.2018, 9:40
Культура & Образование
Якутия верит!
15.03.2018, 9:38
Экология
Сегодня у Колыманы и Ломоносова состоится большое событие
15.03.2018, 9:30
Красота & Здоровье
Михаил Николаев вылетел в Москву на дальнейшую реабилитацию
15.03.2018, 9:20
Путешествия
Невероятный экскурсионный тур «Магия национальных парков Кении и Танзании»
15.03.2018, 9:15
Республика
День самоуправления и прекрасного настроения в Алданском политехе
15.03.2018, 9:07
Происшествия
За сутки в республике произошло пять пожаров
15.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 15 марта 2018
15.03.2018, 1:26
Общество
Сегодня день рождения строителя, журналиста и общественного деятеля
15.03.2018, 1:03
Политика
Видео
Иван Слепцов о сельском хозяйстве, ЯГСХА, своей семье и политических амбициях
14.03.2018, 21:36
Политика
Владимир Чичигинаров, Виктор Федоров и Павел Ксенофонтов подали заявления
14.03.2018, 21:34
Экономика
Известный дом в центре Якутска уйдет с молотка
14.03.2018, 18:30
Культура & Образование
Названы победители фестиваля молодежной культуры «АРТ Квадрат»
14.03.2018, 18:20
Экономика
15 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
14.03.2018, 18:10
Культура & Образование
Студентка ЯФЭК одержала победу в олимпиаде профмастерства
14.03.2018, 18:00
Культура & Образование
В математическом празднике приняли участие более полутора тысяч школьников
14.03.2018, 17:50
Общество
Ил Дархан поставил задачу преодоления дисбаланса трудовых ресурсов
14.03.2018, 17:40
Культура & Образование
Воспитанники Якутской балетной школы выступили на сцене Большого театра
14.03.2018, 17:30
Происшествия
В Якутии львиная доля ДТП происходит по вине водителей
14.03.2018, 17:20
Общество
Мусоросжигательную установку готовят запустить в Якутии
14.03.2018, 17:10
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту нападения на росгвардейцев в Алдане
Архив новостей
Происшествия
15 марта 2018, 17:00
1586

В Якутии, расследуя дело об угоне, раскрыли убийство

Отделом дознания ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя г. Удачный. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В ходе расследования выявились новые обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что 23-летний житель г. Удачный подозревается в убийстве. По версии следствия, накануне до совершения угона автомашины, подозреваемый распивал спиртные напитки со своим знакомым.

Во время застолья между мужчинами  возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил ножом своего приятеля.  От полученного ранения тот скончался на месте происшествия. Осознав содеянное, подозреваемый решил избавиться от трупа. Для этого он угнал из гаража одного из предприятий города Удачный внедорожник, погрузил тело убитого в багажник автомобиля и вывез за пределы города.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2018, 9:28
Экология
Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов
13.03.2018, 21:36
Футуролог
Эксклюзив
Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке
13.03.2018, 23:19
Желток
Эксклюзив
Облом депутата
10.03.2018, 23:52
Общество
В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
11.03.2018, 9:17
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
11.03.2018, 20:24
Культура & Образование
Эксклюзив
Искусство Монголии на древней земле Олонхо
10.03.2018, 0:54
Общество
Сегодня юбилей именитого спортсмена
11.03.2018, 10:37
Общество
Некролог
Письмо Кириллу
10.03.2018, 16:20
Общество
Прощание с Кириллом Алексеевым пройдет в Москве
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Политика
15.03.2018

Афанасий Максимов возвращается в большую политику

Интервью
Красота & Здоровье
15.03.2018

Психиатр: Шизофрения не причина гениальности, она — ее спутник

Интервью
Республика
15.03.2018

Гаврил Алексеев: Во все времена хангалассцы высоко ценили и ценят труд

Экология
15.03.2018

Сегодня у Колыманы и Ломоносова состоится большое событие

Красота & Здоровье
15.03.2018

Михаил Николаев вылетел в Москву на дальнейшую реабилитацию

Путешествия
15.03.2018

Невероятный экскурсионный тур «Магия национальных парков Кении и Танзании»

Политика
14.03.2018

Владимир Чичигинаров, Виктор Федоров и Павел Ксенофонтов подали заявления

Экономика
14.03.2018

Известный дом в центре Якутска уйдет с молотка