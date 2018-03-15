В Якутии, расследуя дело об угоне, раскрыли убийство

Отделом дознания ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя г. Удачный. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В ходе расследования выявились новые обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что 23-летний житель г. Удачный подозревается в убийстве. По версии следствия, накануне до совершения угона автомашины, подозреваемый распивал спиртные напитки со своим знакомым.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил ножом своего приятеля. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия. Осознав содеянное, подозреваемый решил избавиться от трупа. Для этого он угнал из гаража одного из предприятий города Удачный внедорожник, погрузил тело убитого в багажник автомобиля и вывез за пределы города.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.