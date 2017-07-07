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7 июля 2017, 16:55
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В Якутии раскрыто резонансное похищение бриллиантов из ювелирного салона

Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия)  раскрыто преступление прошлых лет. В апреле 2014 года был совершен дерзкий грабеж в одном из специализированных ювелирных салонов г.Якутска, занимающихся продажей якутских бриллиантов.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками уголовного розыска с места происшествия была изъята видеозапись, на которой видно, что в салон заходит мужчина в затемненных очках. Он с интересом разглядывает выставленные на витрине бриллианты. По его просьбе продавец демонстрирует ему несколько экземпляров, и в какой-то момент поворачивается к нему спиной. Воспользовавшись отсутствием охраны, злоумышленник похищает драгоценные камни и спешно покидает салон.

Как пояснила продавец, она допустила ряд нарушений правил безопасности при реализации ювелирных изделий. Псевдопокупатель вошел к ней в доверие, сказав, что является представителем крупной организации и ему поручено приобрести несколько бриллиантов в подарок генеральному директору. После отбора четырех камней, он попросил продавца написать характеристики к ним, и когда девушка отвернулась, чтобы взять ручку и бумагу, злоумышленник выбежал из салона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».На поимку подозреваемого были ориентированы все наряды полиции, но задержать его тогда не удалось. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск, результаты которого, привели в один из центральных  регионов страны.

31-летний уроженец Читинской области был задержан сотрудниками полиции и этапирован в г.Якутск. Установлено, что к похищению бриллиантовых изделий он готовился основательно. С целью изменения внешности злоумышленник приобрел пиджак, темный парик и очки.

Сразу после осуществления задуманного, он покинул пределы республики. При этом, подозреваемый выбрал автостоп и возле стационарных постов ГАИ выходил из автомашин и пешком обходил их.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

 

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)   
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