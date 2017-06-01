В Якутии раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина

26 мая около 18:20 произошло ограбление ювелирного магазина-ломбарда «Карат», расположенного по ул. Кравченко, д. 11 г. Нерюнгри. Данное происшествие вызвало большой общественный резонанс в Якутии.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району в ночь на 31 мая был задержан злоумышленник – житель г. Нерюнгри 1992 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.