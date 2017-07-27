Полицейскими раскрыта серия угонов мотоциклов на Елочке (ВИДЕО)

В июле участились сообщения о фактах угона иностранных мотоциклов. Все они с промежутком короткого времени совершались неизвестными cо дворов в микрорайоне Елочка г. Якутска.

Все угоны совершались в ночное время суток. Полицейскими было установлено, что злоумышленниками во всех случаях являются одни и те же лица.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей г.Якутск, которые дали признательные показания. Похищенные транспортные средства они хранили в сарае у своего приятеля. К моменту задержания злоумышленников мотоциклы были частично разобраны с целью продажи по запасным частям.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».