В Якутии раскрыта новая «серая» схема в госзаказе

Проанализировав ряд закупок, активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что некоторые заказчики используют новую «серую» схему: наименование объекта закупки указывается как «приобретение в собственность здания», при этом здание будет создано в будущем. Таким образом, объект закупки на самом деле — строительство здания по заданию заказчика, а не его приобретение сообщает «Деловая трибуна».

«Некорректное наименование закупки вводит в заблуждение участников тендера, поскольку сформировать подходящее предложение могут только те, кто заранее договорился с заказчиком. Покупка зданий, которые ещё не построены, проходит на безальтернативной основе — контракты заключаются с единственным участником торговых процедур, соответственно, снижения цены не происходит. Если бы заказчик объявил тендер на строительство, то на него, скорее всего, вышло бы несколько участников, что позволило бы сэкономить порядка 10% от стоимости объекта, — отметил активист Общероссийского народного фронта Магомед НУРАЕВ. — Кроме того, на практике авансирование производится в размере до 70%. Заказчики не контролируют строительство, а лишь получают готовый объект, принимая его по акту приема-передачи».

Так, активисты ОНФ выявили 6 случаев покупки социальных объектов — 2 детских сада и 4 школы, которые только будут созданы. Срок их передачи доходит до 16 месяцев.

К примеру, в Республике Саха (Якутия) заказчиками выкупается два объекта. Администрация муниципального района «Таттинский Улус» в феврале 2016 г. заключила контракт на сумму 227 млн рублей, в ноябре 2016 г. цена выросла до 238 млн рублей на покупку школы на 120 мест, которую должна была получить только спустя 10 месяцев — в декабре 2016 г. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика по строительству, архитектуре и эксплуатации Чурапчинского Улуса» заключило контракт в декабре 2015 г. на покупку школы-сада на 90 и 25 мест соответственно. Объект стоимостью 228 млн рублей будет передан заказчику в апреле 2017 г., то есть спустя 16 месяцев.

«Проводя торговые процедуры под видом покупки зданий, заказчики фактически не нарушают закон и получают возможность формировать начальную максимальную цену контракта на основании коммерческих предложений. Такая схема не позволяет контролировать строительство должным образом, ограничивает конкуренцию и делает полностью непрозрачным ценообразование. Мы обратим внимание Федеральной антимонопольной службы на данную схему, а также обратимся к региональным властям с просьбой обосновать целесообразность покупки зданий, которые ещё не построены», — отметил заместитель руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Иван ЯСТРЕБ.