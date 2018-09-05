В Якутии раскопали прайд

В абыйском районе Якутии нашли вытаявшую из вечной мерзлоты тушку детеныша пещерного льва. Обнаружили ее в 15 метрах от того места, где в прошлом году был найден другой пещерный львенок примерно такого же возраста. Ученые не без оснований считают, что котята, скорее всего, из одного помета, сообщает «Российская газета».

Львенка, найденного в прошлом году на берегу реки Тирехтях, давно определили — «мальчик». Назвали его Борисом по имени автора находки. Очередного ископаемого малыша обнаружил там же местный житель Павел Ефимов, занимающийся сбором бивней мамонта. По их оценкам, ископаемые останки очень хорошо сохранились — мягкие ткани не нарушены, шерстка цела, ясно видны подушечки на пальцах.

Эта пара детенышей самых крупных кошек, когда-либо существовавших на планете, — уже вторая, найденная на территории Абыйского района. В 2015 году обрушившийся берег реки Уяндина обнажил логово пещерной львицы, где в вечной мерзлоте несколько тысячелетий пролежали два котенка — брат и сестра.

— Нигде больше так много пещерных львят не находили, только здесь. И тот факт, что все открытия сделаны в одном месте, уже важен для науки: почему так кучно? А что касается непосредственно изучения ископаемых животных, то чем больше материала, тем масштабнее исследования и глубже выводы, — рассказал «РГ» сотрудник отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии Айсен Климовский.

У реки Тирехтях активные раскопки сейчас ведет экспедиция Discovery, в которой совместно с якутскими учеными работают коллеги из Швеции, Великобритании и США.